Харківщина. 31 грудня

◾️Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Найбільше потерпає від обстрілів м. Куп'янськ та Куп'янський район. Також з артилерії та мінометів російські окупанти б'ють по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів.

◾️Минулої доби внаслідок ударів по Куп'янську були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці.

В Куп'янському районі, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років.

В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет. Але мінна небезпека все ще дуже висока.

Вчора в Харківському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. 65-річний водій, на жаль, загинув. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності.

На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та ведуть бої з окупантами. Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5202

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