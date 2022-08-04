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Харківщина. 4 серпня

Харківщина. 4 серпня

● Цієї ночі близько 1:30 ворог вкотре обстріляв м. Харків. В Немишлянському районі Харкова зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури. За попередніми даними, є ще 2 влучання у відкриту територію в Харківському районі. Постраждалих немає.

● Протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський, Харківський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. По Циркунах окупанти тричі завдавали артилерійських обстрілів.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували 4 людини: 3 жінок в Чугуївському районі, 1 чоловіка в Харківському.

Чоловік 58 років у м. Чугуїв внаслідок обстрілів окупантів загинув, постраждалий - громадянин рф.

● На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог спробував наступати в бік Байрак – Гусарівка. Наші захисники чинять спротив, бойові дії тривають.

В районі Ізюма окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли з втратами.

Підтримуємо ЗСУ, кожен на своєму місці працюємо на перемогу!

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Джерело: Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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