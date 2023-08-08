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Харківщина, 8 серпня

Харківщина, 8 серпня

Вчора ввечері близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Пошкоджено 6 будинків. Загинули 2 людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років. 4 людей – чоловіки 46-ти, 59-ти та 61-го року та 60-річна жінка зазнали поранення та були госпіталізовані. Ще одна цивільна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала.

Також постраждали та були госпіталізовані 2 співробітники ДСНС – 22-х та 46-ти років, та 2 співробітники Нацполіції 21-го та 24-х років.

Усі госпіталізовані поранені перебувають в стані середньої тяжкості, загрози їхнім життям немає.

▪️ Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

▪️ Внаслідок обстрілів с. Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення 63-річний цивільний чоловік.

▪️ У с. Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлі цивільних підприємств, сталася лісова пожежа.

Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі.

У с. Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено будівлі ферми.

- Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 8 га території та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На Куп'янському напрямку тривають бойові дії. Минулої доби ворог здійснив невдалі спроби йти в наступ в районах Синьківки та північніше Іванівки. Під вогнем наших захисників відступив з втратами.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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