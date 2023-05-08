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Харківщина. 8 травня

Харківщина. 8 травня

Минулої доби ворог завдавав авіаційних та ракетних ударів, обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

▪️Внаслідок 2 ударів ракетами С-300 по м. Балаклія Ізюмського району, пошкоджено територію автопарку.

За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травм середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

▪️Внаслідок обстрілів с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки та автомобіль.

У с. Бугаївка Чугуївського району поранень зазнала 67-річна жінка. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 21 вибухонебезпечний предмет.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно утримують свої позиції та продовжують нищити ворога. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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