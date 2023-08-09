Харківщина, 9 серпня

● Протягом минулої доби російські загарбники масовано з артилерії, мінометів, з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

● У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 6 приватних будинків, сталися пожежі. Зазнали поранення 2 чоловіків - 67-ми та 66-ти років.

У м. Куп’янськ зазнав поранення 14-річний хлопець. Госпіталізований в середньо-важкому стані.

● Протягом дня під постійним вогнем було с. Подоли Куп'янського району. В селі пошкоджено кілька приватних будинків, сталися пожежі.

У c. Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, автомобілі, сталася лісова пожежа.

Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська пошкоджено кілька приватних будинків та елеватор.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селищу Куп’янськ Вузловий Куп'янського району, пошкоджено будівлю цивільного підприємства.

У c. Сірий Яр Куп'янського району обстрілами пошкоджено 4 приватних будинки, сталися пожежі.

- Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

● На лінії фронту тривають бої. Ворог здійснив чергову невдалу спробу піти вперед в районі Синьківки, але відступив під вогнем ЗСУ.

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