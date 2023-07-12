Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 липня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 11 липня по 12 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

✅ 1 – чергування;

✅ 5 – для надання допомоги населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● О 19:40 російські окупанти обстріляли с. Вишневе Борівської громади. Виникло загоряння насіння соняшника у складському приміщенні. До місця події вирушили рятувальники 60-ї ДПРЧ разом із колегами з Луганського гарнізону ДСНС та через постійні повторні обстріли вони змушені були повернутися до місця постійної дислокації.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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