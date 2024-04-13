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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 квітня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 квітня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 12 по 13 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 75 оперативних виїзди, з яких:

✅ 54 – на ліквідацію пожеж, 10 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 4 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 8 – на допомогу населенню;

✅ 1 – на чергування;

✅ 8 – інші виїзди.

● Ворог спричинив 10 пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

✔️ 4 з цих пожеж трапились у лісових масивах Курилівської та Куп’янської громад. Їхня загальна площа склала 8 га. Завдяки професійним діям рятувальників верхових масштабних пожеж не допущено. А в с. Липці Харківського району ворог атакував фермерське господарство, спричинивши загоряння господарчої споруди та сухої трави навколо на площі 200 кв.м.

✔️ Близько 12:00 російські терористичні війська обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району. Їхні снаряди вручили у будинок барачного типу, спричинивши руйнації та пожежу. Уламками тих снарядів було вбито 65-річного цивільного чоловіка. На час прибуття рятувальників ДСНС площа пожежі складала 300 кв.м. Ворог постійно завдавав повторних ударів, заважаючи ефективно працювати. Вогнеборці неодноразово змушені були шукати укриття. Врешті о 16:05 їм вдалось повністю приборкати вогонь.

✔️ Близько 22:30 російські терористи обстріляли середмістя м. Куп’янська. Внаслідок вибухів сталася пожежа у житловому будинку на площі 200 кв.м. Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Його в ході пошуково-рятувальної операції деблокували рятувальники і передали медикам швидкої. За третьою адресою виявлено пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано. Завдяки зусиллям рятувальників також вдалось врятувати від знищення вогнем 1 житловий будинок.

✔️ В решті випадків ворог влучав у приватні будинки, а також у раніше обстріляний і зруйнований будинок культури у с. Борова Ізюмського району.

● За добу рятувальники загасили 37 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 23,5 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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