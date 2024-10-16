Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:40
Просмотров: 95

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 жовтня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 жовтня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 15 по 16 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 24 оперативних виїздів, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж;

✅ 9 – для надання допомоги населенню;

✅ 10 – інших виїздів.

● Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За січень–червень 2024 року в Україні надрукували 251 видань російською мовою загальним тиражем майже 223 тис. екземплярів
Сегодня 09:54    53
"Эта война войдет в историю как сопротивление Украины вторжению россии, КНДР"
Сегодня 09:42    73
МЗС України відкинуло звинувачення в поставках зброї до Малі
Сегодня 09:30    63
Ізраїль зіткнувся з нестачею ракет ППО — Financial Times із посиланням на джерела
Сегодня 09:18    75
СБУ затримала зрадника, який під час боїв за Часів Яр наводив російську артилерію на свою бригаду ЗСУ
Сегодня 08:45    99
Харківщина, 16 жовтня
Сегодня 08:42    89
В центры рекрутинга ВСУ обратились в общей сложности уже 20 954 гражданина, 804 из них – за прошедшую неделю
Сегодня 08:36    83
Северокорейский омут
Сегодня 08:25    105
Оперативна інформація станом на 08.00 16.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:12    102
Фейк: «українських пенсіонерів заманюють до ЗСУ путівками і телевізорами»
Сегодня 08:05    94
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 