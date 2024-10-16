Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 жовтня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 15 по 16 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 24 оперативних виїздів, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж;

✅ 9 – для надання допомоги населенню;

✅ 10 – інших виїздів.

● Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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