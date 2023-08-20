Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 серпня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 19 по 20 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:

✅ 15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 10 – інші виїзди.

● Протягом доби у Куп’янському районі трапилось 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

- 19 серпня о 12:45 стало відомо про черговий акт терору цивільного населення с. Колісниківка Куп’янського району російськими загарбниками. Вони вдарили з важкої артилерії по приватному сектору. Загорілась господарча споруда.

До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Загалом 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС. На час їх прибуття загальна площа складала 20 кв.м. Існувала постійна загроза повторних ударів. Проте вогнеборці не припиняли героїчно виконувати свої обов’язки. О 13:20 вони взяли розповсюдження вогню під свій контроль та о 13:45 повністю ліквідували всі осередки горіння.

- Друга пожежа виникла о 13:20 в м. Куп’янськ. На відкритій території горіла трава на площі 4000 кв.м. До місця події виїхали рятувальники 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин у складі 2-х оперативних відділень. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу о 14:25.

- В обох випадках жертв та постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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