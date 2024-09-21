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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 вересня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 вересня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 20 по 21 вересня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 83 оперативних виїздів, з яких:

✅64 – на ліквідацію пожеж, 8 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅1 – обстеження території після обстрілу;

✅4 – для надання допомоги населенню;

✅14 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 8 пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському, Чугуївському, Харківському, Холодногірському, Київському, Шевченківському, Основ’янському районах області та міста Харків. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

● Зранку ворожі війська вдарили касетними боєприпасами по складській будівлі одного із сільськогосподарських підприємств, що у селі Шестакове Чугуївського району Харківщини. За попередньою інформацією постраждали 2 працівники цього підприємства, виникла пожежа площею 500 м кв.

● Вдень ворожа авіація завдала бомбового удару по прифронтовим населеним пунктам Куп’янського району Харківщини. Внаслідок вибухів у середмісті Ківшарівки суттєвих пошкоджень зазнала будівля пожежного депо добровільної пожежної команди «Комунальник». В селі Новоосинове ударами бомб зруйновані будівля кафе та 2 торговельних заклади. Постраждали 2 цивільних. Стались пожежі на загальній площі 600 м кв. З-під завалів зруйнованого кафе рятувальники дістали тіла двох загиблих людей.

● Двічі за добу російські терористи завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Харкову та передмістю. Загалом постраждало щонайменше 17 осіб з них троє неповнолітніх. Рятувальники загасили 5 пожеж за різними локаціями.

● Загалом зафіксовано 42 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі 24 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 109 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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