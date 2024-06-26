Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 червня 2024 року

● Протягом доби з 25 по 26 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 19 оперативних виїздів з яких:

✅ 13 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 5 – на допомогу населенню;

✅ 1 – на перевірку після обстрілу.

● Близько 10 ранку ворог завдав щонайменше 3 авіаудари по цивільним об’єктам у Харкові. На щастя, без постраждалих.

● Другий бомбовий удар окупанти нанесли близько 16:50 по с. Бобрівка Вільхівської громади Харківського району. Туди прилетіло щонайменше 4 КАБи. Пошкоджені дачні будинки, постраждало 4 цивільних.

● Вночі обстрілів зазнали с. Борова Ізюмського району та м. Куп’янськ. У Боровій зруйновані 2 торговельні заклади. Там виникли пожежі на загальній площі 220 м кв. У Куп’янську горіли конструктивні елементи зруйнованого приватного будинку на площі 5 м кв. та легковий автомобіль. В обох випадках без постраждалий. Всі пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Мешканцям с. Коротич Пісочинської громади вогнеборці місцевої пожежної команди доставили 2,5 т технічної води.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11972 особи, з них 926 дітей та 278 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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