Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 30 по 31 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 48 оперативних виїзди, з яких:

☑️32 – на ліквідацію пожеж, 11 з яких спричинили ворожі обстріли;

☑️3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

☑️10 – на допомогу населенню;

☑️1 – на чергування;

☑️1 – на перевірку внаслідок обстрілу;

☑️3 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 11 пожеж в Ізюмському (4), Чугуївському (1), Куп`янському (1) районах області та Новобаварському районі (5) міста Харкова. Усі вони ліквідовані силами ДСНС.

● Сьогодні вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по місту Харкову.

За різними адресами сталися руйнації та пожежі житлових будівель, інших об'єктів цивільної інфраструктури, а також згорання хвойної підстилки соснового бору. Виникло 5 осередків займання за різними адресами на загальній площі біля 1200 кв.м. Одна з ракет поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок, в наслідок чого, були повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з його під'їздів. Сталася пожежа на площі 80 кв.м. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували 6 людей, з них 1 дитину.

Загалом в результаті ракетного удару по Харкову загинуло 3 особи, ще щонайменше 24 людини постраждало. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 20 одиниць техніки та понад 70 осіб особового складу ДСНС.

● На території області триває гасіння 14 лісових пожеж на загальній площі 3432 га, з них локалізовано 12 пожеж на загальній площі 2377 га. Для ліквідації пожеж від ДСНС залучено 33 одиниці техніки та 161 рятувальників.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 410 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11142 особи, з них 863 дітей та 260 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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