Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 4 серпня 2024 року від ДСНС

• Протягом доби з 3 по 4 серпня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

• За цей період здійснено 67 оперативних виїзди, з яких:

✅56 – на ліквідацію пожеж, 10 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅3 – для надання допомоги населенню;

✅2 – обстеження території після обстрілу;

✅6 – інші виїзди.

• За добу на Харківщині зафіксовано 10 пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському, Чугуївському, Київському, Шевченківському районах області та міста. Горіли житлові будинки та трава на відкритому просторі. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

• За добу трапилось 42 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 40 га.

• Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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