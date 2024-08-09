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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 9 серпня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 9 серпня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 8 по 9 серпня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 37 оперативних виїздів, з яких:

✅ 27 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 5 – для надання допомоги населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 4 пожежі від ворожих обстрілів: по 2 у селі Піски–Радьківські Борівської громади Ізюмського району та м. Куп’янську, а також 1 у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп'янської громади Куп'янського району.

☑️ Зранку та опівдні росіяни гатили по лісовому масиву Борівського лісництва, що біля села Піски–Радьківські, спричинивши 2 пожежі площею 1 та 2 га відповідно. З вогнем боролись рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС та працівники відомчої пожежної охорони лісгоспу.

☑️ Вночі ворожі війська завдали масованих ударів реактивними системами залпового вогню по житловим кварталам міста Куп’янська. За попередніми даними в результаті обстрілів постраждало 3 людей, пошкоджені багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єкти торгівлі, виникло 2 пожежі. Горіли: житловий будинок на площі 150 м.кв. та магазин на площі 300 м.кв. Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами. До ліквідації наслідків ударів залучались 5 оперативних пожежно-рятувальних відділень та медичний розрахунок ДСНС.

☑️ В той же час добровольці Ківшарівської пожежної команди гасили загоряння у приватному будинку у селищі Куп’янськ-Вузловий. Там уламок ворожого снаряду підпалив його дах. Вогнеборці-добровольці ліквідували пожежу на площі 2 м.кв.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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