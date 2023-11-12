Харківська облрада запропонувала театрам записувати вистави та брати гроші за перегляд відео

На їхню думку, це допоможе закладам культури продовжити роботу та не наражати на небезпеку глядачів. Своєю чергою, головний режисер Харківського академічного драматичного театру Шевченка Степан Пасічник говорить, що не схвалює проєкт онлайн-вистав як альтернативу живим виступам.

«Те, що відбувається зараз, говорить про дві речі: або люди повністю не розуміють, що таке театр і для чого він, або це навмисна акція, яка розрахована на те, щоб знищити український театр в Харкові», — сказав режисер.

Він також додав, що у Сумах, Чернігові, Дніпрі, Херсоні та Одесі повноцінно працюють театри.

Нагадаємо, у квітні через безпекову ситуацію в області рада оборони Харківщини заборонила театрам грати на власних сценах. Колективи почали давати вистави в укриттях та їздити з гастролями Україною.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/131172

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