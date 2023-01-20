Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 20 січня 2023 року

За добу з 19 по 20 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

✅ 10 – на ліквідацію пожеж, у тому числі 1, яку спричинив ворог своїми обстрілами;

✅ 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 9 – на чергування;

✅ 7 – інші виїзди.

● О 07:40 рятувальники 47-ї ДПРЧ виїхали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. Снаряд влучив у гараж та господарчу споруду, підпаливши їх. Подія трапилась у місті Вовчанськ. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 150 кв.м. Вже о 08:20 вогонь вдалось ліквідувати. Постраждалих немає.

● 17 разів рятувальники виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом.

У селищі Дворічна, містах Вовчанськ та Куп’янськ були пошкоджені житлові будинки та скління вікон. Пожеж не зафіксовано. Постраждалих немає.

● На одній з пожеж, що виникла внаслідок ДТП, постраждали водій 1988 року народження та пасажирка 1992 року народження. Подія трапилась о 22:50 за адресою: Харківський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий Шлях, 8. Водій автомобіля «Jeep Grand Cherokee» під час руху не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонним блоком. Після зіткнення автомобіль загорівся, площа пожежі склала 7кв.м. Постраждалих водія та пасажирку з травмами хребта було госпіталізовано лікарні. О 23:04 рятувальники 32-ї ДПРЧ вогонь локалізували та о 23:18 ліквідували.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 вибухонебезпечних предмета.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 9 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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