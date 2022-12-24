Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 24 грудня 2022 року від ДСНС

● За добу з 23 по 24 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продов-жували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

☑️ 9 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

☑️ 11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

☑️ 1 – на чергування;

☑️ 5– інші виїзди.

● Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапились у період з 18:00 до 18:20 в Куп'янському районі Харківщини на території Дворічанської громади. Ворог завдав ударів по приватному сектору. Горіли: приватний будинок, 2 гос-подарчі споруди та 3 гаражі. Загальна площа пожежі склала біля 500 кв.м. З вог-нем під загрозою повторних обстрілів боролись рятувальники 14-ї та 44-ї Дер-жавних пожежно-рятувальних частин. Останній осередок горіння ліквідований о 22:05.

● О 13:00 рятувальники з селища Дворічна провели обстеження території, яку об-ставляли російські загарбники. Перевіркою виявлені пошкодження магазину і паркану приватного домоволодіння. Постраждалих немає. Пожеж не зафіксова-но.

● Близько 17:30 у селі Царедарівка Лозівської громади сталась пожежа з причини необережності під час використання портативного газового балончика. 26-річна господарка намагалась за допомогою нього розтопити піч, коли раптом полум’я почало неконтрольовано виходити з балончика і на жінці загорілась одежа. Їй вдалось самостійно загасити вогонь, проте опіки все ж отримати встигла. Під-розділи ДСНС на місце події не викликались. Постраждала звернулась до меди-чного закладу самостійно.

● Ще одна пожежа з побутової причини забрала життя мешканця м. Вовчанська. Повідомлення про загоряння у квартирі на другому поверсі житлової двоповер-хівки надійшло о 23:54. На момент прибуття рятувальників 47-ДПРЧ у квартирі горіли домашні речі на площі 5 кв.м. Неподалік вхідних дверей знаходилось тіло загиблого господаря оселі. Рятувальники локалізували вогонь о 00:20 та повніс-тю загасили його о 01:50. За попередніми даними чоловік заснув з непотушеною цигаркою.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 66 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма, а також селища Дворічна рятувальники доставили 22 тони питної і технічної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3002

Новости портала «Весь Харьков»