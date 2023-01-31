Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 31 січня 2023 року

За добу з 30 по 31 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативних виїздів, з яких:

✔️ 14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких виникла внаслідок артобстрілу;

✔️ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✔️ 3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✔️ 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

● 30 січня у Куп’янську снаряд далекобійної артилерії ворога влучив у приватну оселю, поранений 41-річний чоловік, пошкоджений житловий будинок та 2 легкові автомобілі, сталась пожежа на площі 0,5 кв.м, яку оперативно загасили вогнеборці 44-ї ДРПЧ.

● 3 рази рятувальники перевіряли місця влучання ворожих снарядів в населених пунктах та з’ясовували наслідки.

У м. Куп’янську зазнали пошкоджень 9 приватних домоволодінь і локомативне депо.

У селищі Ківшарівка пошкоджена будівля лікарні.

У м. Вовчанську – 2 приватні оселі, релігійна споруда, адміністративна будівля, 2 житлові 5-типоврхівки, виробниче підприємство, магазин і 3 торговельних павільйони. Загинула 1 особа, ще 1 зазнала поранень.

● 30 січня продовжувались аварійно-рятувальні роботи і пошук загиблої жінки у зруйнованому ракетою житловому чотирьохповерховому будинку у Київському районі міста Харкова з метою демонтажу аварійних конструкцій будинку для отримання доступу до тіла загиблої та вилучення його з-під завалів. Сьогодні роботи будуть продовжені.

● На пожежах, не пов’язаних з ворожими обстрілами, 1 особа загинула і 1 постраждала.

Загиблу літню жінку виявили на згарищі приватної оселі в Ізюмському районі. А в селі Котляри Харківського району під час пожежі у своєму будинку отримала отруєння чадним газом та опіки верхньої кінцівки 63-річна жінка. Пожежу на площі 10 кв.м. оперативно ліквідували рятувальники 11-ї ДПРЧ з Харкова. Причина її виникнення встановлюється.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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