Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 12 листопада 2022 року від ДСНС

За добу з 11 по 12 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:

✅ 7 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 спричинені ворожим обстрілом;

✅ 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 2 – на ліквідацію наслідків ДТП;

✅ 7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 4 – інші виїзди.

● Пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Чугуївському районі області. Горіли складське приміщення, адміністративна будівля, майстерня та їдальня.

● О 12:12 в с. Вовчанські Хутори, Чугуївського району області, внаслідок обстрілу горіли приміщення майстерні, їдальні та адміністративної будівлі на площі 1300 кв.м. О 14:25 вогнеборці локалізували вогонь, о 17:00 ліквідували. Постраждалих не має. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

● О 18:45 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу за адресою: вул. Космічна 23 м. Харків. Горіли домашні речі в підсобному приміщенні на 6-му поверсі багатоповерхового житлового будинку на площі 5м². З верхніх поверхів рятувальниками було евакуйовано 20 мешканців будинку. Постраждалих не має. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 6 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 294 вибухонебезпечних предмети.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 32 тони питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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