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Янукович подав ще один позов до ОАСК проти Верховної Ради

Янукович подав ще один позов до ОАСК проти Верховної Ради

Експрезидент України Віктор Янукович подав ще один позов до Окружного адміністративного суду Києва у зв’язку з позбавленням його звання президента, повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

За її словами, Янукович вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім імпічменту.

«Окружний адміністративний суд Києва вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін і проведення судового засідання. Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалене практично у будь-який момент», – написала Совгиря у телеграмі.

Вона нагадала, що Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України шляхом ухвалення закону України від 4 лютого 2015 року № 144-VIII, який наразі чинний.

«Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного суду України, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний Суду», – повідомила представниця Верховної Ради в КСУ.

У грудні Совгиря повідомляла, що Янукович звернувся до ОАСК із позовом до Верховної Ради, в якому просить визнати, що Верховна Рада не мала компетенції ухвалювати акт про його самоусунення з посади президента, і суд відкрив провадження за цим позовом.

Окружний суд публічно не повідомляв про відкриття провадження і не коментував останньої заяви представниці ВРУ.

Раніше Совгиря повідомляла, що справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.

Наприкінці минулого місяця адвокат Віктора Януковича Юрій Кірасір повідомив, що той оскаржує своє усунення з президентської посади Верховною Радою в лютому 2014 року. Відповідний позов, за його словами, подали до Окружного адміністративного суду Києва.​ Коментарів адвокатів щодо нового позову наразі не було.

Источник: radiosvoboda.org

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