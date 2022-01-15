Янукович подав ще один позов до ОАСК проти Верховної Ради

Експрезидент України Віктор Янукович подав ще один позов до Окружного адміністративного суду Києва у зв’язку з позбавленням його звання президента, повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

За її словами, Янукович вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім імпічменту.

«Окружний адміністративний суд Києва вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін і проведення судового засідання. Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалене практично у будь-який момент», – написала Совгиря у телеграмі.

Вона нагадала, що Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України шляхом ухвалення закону України від 4 лютого 2015 року № 144-VIII, який наразі чинний.

«Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного суду України, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний Суду», – повідомила представниця Верховної Ради в КСУ.

У грудні Совгиря повідомляла, що Янукович звернувся до ОАСК із позовом до Верховної Ради, в якому просить визнати, що Верховна Рада не мала компетенції ухвалювати акт про його самоусунення з посади президента, і суд відкрив провадження за цим позовом.

Окружний суд публічно не повідомляв про відкриття провадження і не коментував останньої заяви представниці ВРУ.

Раніше Совгиря повідомляла, що справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.

Наприкінці минулого місяця адвокат Віктора Януковича Юрій Кірасір повідомив, що той оскаржує своє усунення з президентської посади Верховною Радою в лютому 2014 року. Відповідний позов, за його словами, подали до Окружного адміністративного суду Києва.​ Коментарів адвокатів щодо нового позову наразі не було.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»