Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:11
Просмотров: 72

ISW, 4 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-4-2023)

● Подразделения РДК и Легиона «Свобода России» провели очередной рейд в Белгородской области и, кажется, продолжают действовать на территории РФ.

● Противоречивые ответы и сообщения о рейде в Белгородской области свидетельствуют о том, что Кремль ещё не решил, как реагировать на них.

● Рейды и пограничные обстрелы все чаще становятся предметом критики в адрес военного руководства РФ.

● 4 июня российские силы снова нанесли удары по Украине БПЛА и крылатыми ракетами, что стало 4-м днем ударов подряд.

● Пригожин заявил 4 июня, что украинские силы восстановили позиции на юго-западе Бахмута.

● Украина и РФ утверждали, что добились ограниченных успехов на линии Купянск-Сватово.

● Силы РФ атаковали в районе Бахмута и Марьинки.

● ВСУ добились тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области.

● МО РФ представило проект постановления, которым отменяется требование явки в военкомат для постановки на воинский учет.

#война #аналитика #ISW

ISW, 4 июня

ISW, 4 июня

ISW, 4 июня

ISW, 4 июня

ISW, 4 июня

ISW, 4 июня

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17984

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина. 5 червня
Сегодня 08:54    1
Постанова Верховної Ради України «Про проект Конституції України». 4 червня 1996 р. (ФОТО)
Сегодня 08:42    41
Україна поверне стратегічно важливу територію - Джейк Салліван
Сегодня 08:31    60
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 червня 2023 року
Сегодня 08:17    72
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:14    71
Губернатор былгорода Гладков предал своих людей
Сегодня 08:09    92
ЗСУ поранили і ліквідували близько 100 окупантів на Харківщині
Сегодня 08:00    91
Населення московії втрачає довіру до військово-політичного керівництва рф - перехоплення ГУР
Сегодня 07:50    101
Прокуратура та СБУ встановили співробітника фсб рф, який віддавав накази на жорстоке поводження з цивільними під час окупації Харківщини
Сегодня 07:40    97
Теперь банки будут отчитываться обо всех карточных платежах украинцев вне зависимости от их суммы
Сегодня 07:30    132
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 