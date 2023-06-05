ISW, 4 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-4-2023)

● Подразделения РДК и Легиона «Свобода России» провели очередной рейд в Белгородской области и, кажется, продолжают действовать на территории РФ.

● Противоречивые ответы и сообщения о рейде в Белгородской области свидетельствуют о том, что Кремль ещё не решил, как реагировать на них.

● Рейды и пограничные обстрелы все чаще становятся предметом критики в адрес военного руководства РФ.

● 4 июня российские силы снова нанесли удары по Украине БПЛА и крылатыми ракетами, что стало 4-м днем ударов подряд.

● Пригожин заявил 4 июня, что украинские силы восстановили позиции на юго-западе Бахмута.

● Украина и РФ утверждали, что добились ограниченных успехов на линии Купянск-Сватово.

● Силы РФ атаковали в районе Бахмута и Марьинки.

● ВСУ добились тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области.

● МО РФ представило проект постановления, которым отменяется требование явки в военкомат для постановки на воинский учет.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17984

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