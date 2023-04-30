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КНДР не сподобалися спільні військові навчання США та Південної Кореї

КНДР не сподобалися спільні військові навчання США та Південної Кореї

Поїздка президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до США та підписання Вашингтонської декларації про ядерне стримування є провокацією та підготовкою до ведення ядерної війни проти КНДР — Корейське центральне інформаційне агентство.

"Вашингтонська декларація про підвищення практичності "розширеного стримування", що надається США, є типовим продуктом огидної ворожої політики щодо КНДР", — сказано у повідомленні агентства.

Також у Північній Кореї заявили, що КНДР нібито вперше публічно назвали "ціллю для ядерного нападу", а спільні військові навчання США та "маріонеток" з Південної Кореї є частиною "підлого плану розв'язування агресії проти КНДР, за який буде здійснено сувору відплату".

Джерело: https://t.me/znua_live/90633

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Темы: КНДР, корея, США

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