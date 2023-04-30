КНДР не сподобалися спільні військові навчання США та Південної Кореї

Поїздка президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до США та підписання Вашингтонської декларації про ядерне стримування є провокацією та підготовкою до ведення ядерної війни проти КНДР — Корейське центральне інформаційне агентство.

"Вашингтонська декларація про підвищення практичності "розширеного стримування", що надається США, є типовим продуктом огидної ворожої політики щодо КНДР", — сказано у повідомленні агентства.

Також у Північній Кореї заявили, що КНДР нібито вперше публічно назвали "ціллю для ядерного нападу", а спільні військові навчання США та "маріонеток" з Південної Кореї є частиною "підлого плану розв'язування агресії проти КНДР, за який буде здійснено сувору відплату".

Джерело: https://t.me/znua_live/90633

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