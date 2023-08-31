Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 103

Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного

Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного

За словами глави МЗС, кілька місяців один український підрозділ вів безперервні штурми на цій ділянці фронту, через виснаження і втрати в якийсь момент він втратив здатність продовжувати наступ – і тоді були ухвалені "радикальні рішення": в підрозділі змінили керівництво. 

(https://mfa.gov.ua/news/promova-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kulebi-na-konferenciyi-posliv-franciyi)

Міністр розповів, що новий командир попросив зібрати мотивованих бійців. Була створена зведена група з 31 бійця, третина з яких не мали бойового досвіду, але всі вони мали волю до перемоги.

За словами Кулеби, завдяки лідерству командирів та сержантів ця група налагодила "горизонтальні звʼязки" з суміжними підрозділами і приступила до роботи на лінії зіткнення.

"За 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр русня поставила по шість мін.

Нарешті, підрозділ дістався "посадки", вибив звідти кацапів і дві доби тримав цю позицію, допоки не підійшло підкріплення.

Згодом ця група пройшла ще 10 кілометрів по мінних полях. Загалом за 40 днів цей підрозділ провів шість штурмів та дві розвідки. Група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону. Втрати склали 7 поранених, з яких лише один тяжкий, який наступив на міну.

Фактично, робота цієї групи зробила можливим наступ цілої бригади на Роботине та його звільнення після тижнів штурмів. Після закріплення на його флангах ми відкриваємо шлях на Токмак і, зрештою, Мелітополь та кордон з Кримом", – розповів Кулеба

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/121932

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Північна Корея провела навчання з тактичною ядерною зброєю
Сегодня 10:29    61
Новина про те, що всіх українців нібито зобов’яжуть платити за воду з колодязів і свердловин – маніпуляція
Сегодня 10:16    72
Бойцам «Вагнера» начали отказывать в статусе ветеранов боевых действий
Сегодня 10:03    85
Заяви рф про нібито знищення у Чорному морі чотирьох українських катерів з близько 50 десантниками – відвертий фейк
Сегодня 09:51    88
Країни ЄС достроково підготували 30 тисяч українських військових
Сегодня 09:39    80
General Electric оставила Россию без газовых турбин
Сегодня 09:15    102
До Дня захисту прав української громади Криму
Сегодня 08:52    87
Харківщина, 31 серпня
Сегодня 08:41    103
Небольшая деталь по псковскому возгоранию
Сегодня 08:40    131
За матеріалами СБУ на Сумщині націоналізовано активи російського сенатора
Сегодня 08:28    107
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 