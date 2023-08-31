Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного

За словами глави МЗС, кілька місяців один український підрозділ вів безперервні штурми на цій ділянці фронту, через виснаження і втрати в якийсь момент він втратив здатність продовжувати наступ – і тоді були ухвалені "радикальні рішення": в підрозділі змінили керівництво.

(https://mfa.gov.ua/news/promova-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kulebi-na-konferenciyi-posliv-franciyi)

Міністр розповів, що новий командир попросив зібрати мотивованих бійців. Була створена зведена група з 31 бійця, третина з яких не мали бойового досвіду, але всі вони мали волю до перемоги.

За словами Кулеби, завдяки лідерству командирів та сержантів ця група налагодила "горизонтальні звʼязки" з суміжними підрозділами і приступила до роботи на лінії зіткнення.

"За 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр русня поставила по шість мін.

Нарешті, підрозділ дістався "посадки", вибив звідти кацапів і дві доби тримав цю позицію, допоки не підійшло підкріплення.

Згодом ця група пройшла ще 10 кілометрів по мінних полях. Загалом за 40 днів цей підрозділ провів шість штурмів та дві розвідки. Група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону. Втрати склали 7 поранених, з яких лише один тяжкий, який наступив на міну.

Фактично, робота цієї групи зробила можливим наступ цілої бригади на Роботине та його звільнення після тижнів штурмів. Після закріплення на його флангах ми відкриваємо шлях на Токмак і, зрештою, Мелітополь та кордон з Кримом", – розповів Кулеба

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/121932

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