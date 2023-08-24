Ми помилялися, слід це визнати, — прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні про окупацію Криму

"У 2014 році західні країни не зрозуміли повністю масштаб того, що відбувалося і, можливо, сподівалися, що імперіалістичні прагнення Москви на цьому обмежаться. Ми помилялися і ми маємо це визнати", — заявила Мелоні у відеозверненні до учасників саміту Кримської платформи.

Вона додала, що у 2022 році Захід вчинив інакше і тепер "не втомлюється працювати задля завершення війни та досягнення справедливого та тривалого миру". Мелоні наголосила на необхідності досягнення територіальної цілісності України "у спільній європейській родині".

Крім того, прем'єрка висловила готовність Італії допомагати Україні й у повоєнному відновленні і запропонувала провести Ukraine Recovery Conference у 2025 році у своїй країні.

Джерело: https://t.me/znua_live/108911

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