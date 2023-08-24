Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:44
Просмотров: 94

Ми помилялися, слід це визнати, — прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні про окупацію Криму

Ми помилялися, слід це визнати, — премєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні про окупацію Криму

"У 2014 році західні країни не зрозуміли повністю масштаб того, що відбувалося і, можливо, сподівалися, що імперіалістичні прагнення Москви на цьому обмежаться. Ми помилялися і ми маємо це визнати", — заявила Мелоні у відеозверненні до учасників саміту Кримської платформи.

Вона додала, що у 2022 році Захід вчинив інакше і тепер "не втомлюється працювати задля завершення війни та досягнення справедливого та тривалого миру". Мелоні наголосила на необхідності досягнення територіальної цілісності України "у спільній європейській родині".

Крім того, прем'єрка висловила готовність Італії допомагати Україні й у повоєнному відновленні і запропонувала провести Ukraine Recovery Conference у 2025 році у своїй країні.

Джерело: https://t.me/znua_live/108911

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Криза ідентичності підтверджує історичний статус росіян, як нації крадіїв
Сегодня 09:32    90
СБУ затримала російського інформатора, який «зливав» до чат-боту фсб геолокації українських воїнів у Слов’янську
Сегодня 09:20    94
Китайская техника помогла россиянам строить укрепления на оккупированных территориях, - The Wall Street Journal
Сегодня 09:09    93
За матеріалами ДБР суд стягнув у дохід держави компанію російського олігарха Молчанова
Сегодня 08:59    80
Китай вказує на нове місце РФ: позаду навіть південних африканців, - перші враження від скандального саміту БРІКС
Сегодня 08:49    136
Інформація про втечу української адміністрації з Куп'янська, що на Харківщині, не відповідає дійсності
Сегодня 08:38    92
Направлено до суду обвинувальний акт у справі про зловживання київської судді своїм службовим становищем
Сегодня 08:26    111
Харківщина, 24 серпня
Сегодня 08:17    85
Украинская ПВО уже сбила 14 ракет "Кинжал"
Сегодня 08:15    101
СБУ затримала депутата на Тернопільщині, який «допомагав» співробітникам військкомату уникнути ротації на передову
Сегодня 08:04    90
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 