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На Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ

Двенадцатая ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, к работе приступили четыре инспектора.

Задачей инспекторов, как и прежде, является наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической.

Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

Напомним, что недавно Greenpeace заявла, что МАГАТЭ не может контролировать безопасность на Запорожской АЭС.

По данным организации, четыре эксперта МАГАТЭ на крупнейшей атомной станции Европы — маловато. К тому же для них там существует слишком много ограничений в доступе.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24595

Новости портала «Весь Харьков»

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