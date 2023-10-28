Над Південнокитайським морем ледь не зіштовхнулися військові літаки США та Китаю

Інцидент трапився вночі 24 жовтня у міжнародному повітряному просторі.

За інформацією американських військових, пілот китайського винищувача Shenyang J-11 намагався перехопити бомбардувальник Боїнг B-52 ПС США. Стверджується, що він пролетів на відстані близько 3 м, чим продемонстрував свою «непрофесійність» та «погану пілотну майстерність», наражаючи два борти на небезпеку.

А прессекретарка МЗС КНР Мао Нін звинуватила в інциденті США. Мовляв, це військові літаки Сполучених Штатів літають через півсвіту, щоб «пограти своїми військовими м’язами», і саме вони є «джерелом ризику для морської та повітряної безпеки».

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/129139

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