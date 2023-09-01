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Не має значення, що кажуть анонімні джерела в Пентагоні про український контрнаступ

Не має значення, що кажуть анонімні джерела в Пентагоні про український контрнаступ

Про сказав контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері в інтерв'ю "Голосу Америки".

Коментуючи просування українських військ, Монтгомері зазначив, що його темпи були б швидшими, якби Україна отримала від західних партнерів необхідне озброєння. Зокрема, він наголосив, що ЗСУ так і не дочекалися достатньої кількості артилерії, далекобійних ракет та авіації до моменту, коли почали звільняти окуповані території.

Монтгомері вважає, що наразі Україна найбільше потребує обладнання для розмінування, касетних боєприпасів та ATACMS.

Військовий критично висловився стосовно публікацій у ЗМІ про український наступ на основі анонімних джерел.

"Ми всі знаємо, що перемога має тисячу батьків, а поразка є сиротою. Я маю на увазі те, що коли справи йдуть не настільки добре, десь збоку вислизають анонімні джерела в Пентагоні, але те що вони кажуть не має значення.

Якби радник з нацбезпеки Джейк Салліван був на трибуні і говорив, що українцям радили щось інше, радили дослухатись до порад, а тепер українська армія страждає — я б до такого прислухався. Але він каже щось цілком інше", — сказав Монтгомері.

Джерело: https://t.me/znua_live/110074

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