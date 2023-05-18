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Недовольные войной российские чиновники связываются с ЦРУ

Недовольные войной российские чиновники связываются с ЦРУ

ЦРУ и ФБР с прошлой осени используют социальные медиа и публичные выступления, чтобы побудить россиян, недовольных путинской войной, связываться с ними по безопасным интернет-каналам. Это дало результат, некоторые россияне отреагировали на призыв, сказал газете сотрудник, занимающийся привлечением агентов. Он отказался сообщить, сколько россиян связалось с ЦРУ и какой информацией они могли поделиться, ссылаясь на секретность.

Кроме того РФ покинуло около миллиона человек, и с ними американским спецслужбам работать проще. «Мы по всему миру ищем россиян, которым происходящее противно так же, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества». Чтобы расширить охват, управление 13 мая создало телеграм-канал, где разместило посты и видео с информацией о сотрудничестве и инструкциями, как связаться с ним через браузер Tor, обеспечивающий анонимное соединение и передачу данных в зашифрованном виде.

#ЦРУ

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16902

Новости портала «Весь Харьков»

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