Невдале виведення військ США з Афганістану додало сміливості путіну і створило у нього помилкове враження, що Штати не допомагатимуть Україні — конгресмен-республіканець від штату Нью-Йорк Майкл Лоєр у коментарі "Голосу Америки".

"На мою думку, виведення американських військ з Афганістану і саме те, як це було зроблено адміністрацією Байдена, — це надихнуло путіна. Дало йому помилкове відчуття безпеки, що американський уряд не втрутиться в цей конфлікт. Я думаю, що Афганістан додав їм сміливості, і я вважаю, що це було помилкою. Також помилкою було не діяти раніше, у сфері постачання зброї та підтримки України, коли путін накопичував сили на кордоні", — сказав Лоєр.

Поділяє його думку й Адам Кінзінґер, колишній конгресмен-республіканець зі штату Іллінойс.

"Ми трохи обпеклися з афганською армією під час падіння Афганістану, через неготовність наших партнерів воювати. З Україною все не так. Україна чітко дала зрозуміти: "Ми будемо воювати, але ви повинні надати нам зброю", — зазначив політик.

Джерело: https://t.me/znua_live/87993

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