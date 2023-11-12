Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 37

Ніяких ротацій: мобілізованих у рф не відпустять зі служби до кінця «сво»

Ніяких ротацій: мобілізованих у рф не відпустять зі служби до кінця «сво»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

«Воєнкор» сладков після зустрічі з путіним оприлюднив позицію диктатора: «мобілізувати до кінця війни усіх без винятку». 

Підступність путіна навіть у цьому. Адже він користується юридичною можливістю не відпускати контрактників – не видає указ про завершення так званої часткової мобілізації.

Разом із указом було запроваджено заборону залишати місце служби військовим, які на той момент вже мали чинні контракти з мо рф.

Тепер вже йдеться про всіх без винятку. Навіть про зеків, яких поставили на військовий облік. Залишаються лише три підстави для звільнення: важке поранення або хвороба, досягнення граничного віку і народження в сім’ї третьої дитини.

Джерело: https://t.me/spravdi/34587

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Европарламенте призвали ввести санкции против «Газпрома»
Сегодня 09:08    16
Україна пригрозила атаками на нафтогазову інфраструктуру рф
Сегодня 08:44    43
Помощь США, скорее всего, снизится, и ЕС должен быть готов поддерживать Украину, – Боррель
Сегодня 08:32    57
Кажуть, ніби Зеленський закликав Ізраїль «боротися з тероризмом без законів і правил». Це – маніпуляція
Сегодня 08:20    69
Расмуссен видит Украину в НАТО без временно оккупированных рф территорий
Сегодня 08:16    69
«До следующей посадки пока месть дошли, 200-ых много» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:09    75
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 12 листопада 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:04    64
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно
Сегодня 08:00    70
Харківська облрада запропонувала театрам записувати вистави та брати гроші за перегляд відео
Сегодня 07:58    68
Еще больше пушечного мяса: курс военной подготовки на Урале прошла уже сотня детей
Сегодня 07:48    77
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 