Ніяких ротацій: мобілізованих у рф не відпустять зі служби до кінця «сво»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

«Воєнкор» сладков після зустрічі з путіним оприлюднив позицію диктатора: «мобілізувати до кінця війни усіх без винятку».

Підступність путіна навіть у цьому. Адже він користується юридичною можливістю не відпускати контрактників – не видає указ про завершення так званої часткової мобілізації.

Разом із указом було запроваджено заборону залишати місце служби військовим, які на той момент вже мали чинні контракти з мо рф.

Тепер вже йдеться про всіх без винятку. Навіть про зеків, яких поставили на військовий облік. Залишаються лише три підстави для звільнення: важке поранення або хвороба, досягнення граничного віку і народження в сім’ї третьої дитини.

Джерело: https://t.me/spravdi/34587

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