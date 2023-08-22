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Нові атаки дронів на росію

Нові атаки дронів на росію

російські регіони знову атакують дрони. Є інформація про удар по аеродрому Шайківка Калузької області і про пошкодження літака.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та влада України.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що безпілотник збито, а пошкоджень немає. Аеродром він не згадував.

За даними телеграм-каналу "База", дрон-камікадзе впав на території аеродрому вранці в понеділок, внаслідок пошкодження отримав літак, який не використовується.

Раніше Міноборони росії та влада Білгородської області також повідомили про атаки безпілотників.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у Білгородському районі є незначні пошкодження у трьох приватних будинках.

Це вже третя спроба атакувати Білгородську область сьогодні.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18564

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