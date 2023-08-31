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Новина про те, що всіх українців нібито зобов’яжуть платити за воду з колодязів і свердловин – маніпуляція

Новина про те, що всіх українців нібито зобов’яжуть платити за воду з колодязів і свердловин – маніпуляція

Брехня: всі громадяни України, які мають колодязі та артезіанські свердловини будуть зобов’язані встановлювати лічильники і платити за використання підземних вод. Відповідний ролик з посиланням на постанову уряду і своїми коментарями опублікував невідомий користувач соцмереж.

Правда: 11 липня 2023 року з'явилася (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-2023-%D0%BF#Text) постанова № 703 «Про внесення змін до постанови (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2012-%D0%BF#Text) Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 року № 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод», повідомляють журналісти StopFake.

Водночас в етері телемарафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів Стрілець заявив, (https://mepr.gov.ua/ruslan-strilets-pro-poryadok-vedennya-derzhavnogo-reyestru-artezianskyh-sverdlovyn/) що облік свердловин, плата за користування водою та зобов’язання отримувати дозвільні документи стосуються винятково бізнесу.

- Українцям, які використовують воду з артезіанських свердловин для власних потреб, не потрібно встановлювати лічильники і платити за воду.

Джерело: https://t.me/spravdi/33016

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