Новини однією строкою 2.0

● США сочли позором переговоры путина и Ким Чен Ына. путин начинал войну, чтобы восстановить славу российской Империи, а теперь вынужден молить о помощи международных изгоев, заявили в Госдепе.

● МИД рф объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства США.Суд в Молдове снял запрет на выезд экс-президента Додона из страны

● Генпрокуратура рф признала «нежелательной организацией» финскую «EastCham Finland»

● Волонтера «Немцова-моста», которому при задержании сломали ребра, отправили в СИЗО по делу о «терроризме»

● Пентагону подготовили экспертизу психического здоровья путина

● Татарстан запретил трансгендерам усыновлять детей, — пресс-служба Госсовета региона.

● Сейм Латвии продлил срок сдачи языкового экзамена для россиян. Власти Латвии предоставят ВНЖ на два года людям, получившим российское гражданство после 2003 года, которых попросили сдать экзамен на знание латышского языка

● Le Monde: Торговля героином в Афганистане с апреля 2022 года и «строгого запрета» на его производство замедлилась, отметило Управление ООН по наркотикам и преступности. Однако за решимостью исламистского правительства «не мириться ни с какими видами наркотиков» скрывается незаконный оборот метамфетамина. И торговля им значительно возросла.

● Евросоюз убрал слово «олигарх» из документов о санкциях против россии. Его заменили на «влиятельный российский предприниматель»

● Число жертв ливней и наводнений в Ливии превысило 11 тыс. Такие данные привело ливийское общество Красного Полумесяца

● Словакия вышлет одного из сотрудников российского посольства — МИД Республики

● Власти Латвии пообещали не отбирать у россиян личные вещи на границе, а также автомобили, если они уже находятся на территории ЕС. Ввоз вещей может быть запрещен, если они ввозятся в количествах, вызывающих подозрения о коммерческих целях.

● Европейский суд по правам человека присудил жителям Дербента Исламу Барзукаеву и Гасану Курбанову по 26 тысяч евро компенсации, признав, что силовики вынудили их признаться в преступлениях под пытками.

● В Госдуму внесен проект о запрете покупать оружие в течение 5 лет с получения гражданства рф

● российские спортсмены не смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года в Китае, заявил президент Олимпийского комитета россии Станислав Поздняков.

● Пашинян: Армения в разумные сроки предоставит свои комментарии по новой редакции мирного договора с Азербайджаном.

● Суд приговорил бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя к 4,5 года лишения свободы по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске. С него также взыскали почти 1 млрд рублей по гражданским искам.

● путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин — Песков

Джерело: https://t.me/Ateobreaking

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