Новини однією строкою

● У Києві не проводитимуть масових заходів на День Незалежності - КМДА. На Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.

● Украинские пилоты начали тестовые полеты на самолетах Saab JAS 39 Gripen.

● Жозеп Боррель в интервью El País: "Мы имеем дело с военными преступлениями исторического масштаба, сравнимыми только с преступлениями Второй Мировой войны"

● Швеция и Украина задекларировали намерение совместно производить и обслуживать БМП CV-90, которые показали себя весьма эффективной техникой в уничтожении орков.

● Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью El País: "Китай - это не Россия. Китай - реальный геополитический актор, а Россия - экономический карлик, как бензоколонка, у хозяина которой есть атомная бомба".

● Готовится 13-й пакет шведской помощи Украине, где будут боеприпасы для ПВО, запчасти, техника для разминирования.

● Канада ввела новые санкции против фашистской россии.

● Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начнет обслуживать танки в Украине уже к концу месяца. По словам гендиректора компании Армина Паппергера, первые 12 сотрудников завода, который будет работать в Украине, уже начали обучение, а в дальнейшем к работе подготовят еще 12 человек. Паппергер также подтвердил намерение скоро начать производство танков в Украине. По его словам, процесс может пойти быстро, так как в стране много хорошо оборудованных заводов с еще советских времен.

● Война России против Украины не может быть исключительно европейской проблемой, заявил Джо Байден. "Такого вторжения не было со времен Второй мировой войны. Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, которую декларировала. Это невозможно", - сказал он на трехстороннем саммите с премьер-министром Японии и Президент Южной Кореи.

● Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера на переговоры с хунтой.

● Китай начал в субботу военные учения вокруг Тайваня. НОАК проводит вокруг острова "совместное военно-морское и воздушное патрулирование для проверки боеготовности".

● 92,5% россиян отказываются от участия в социологических опросах о войне. На одну анкету приходится в среднем 17 отказов. Причём около четверти респондентов используют для отказа грубые формулировки, а 13% – недоброжелательные.

● Смелый эксперимент: в США исследуют возможности трансплантации человеку донорских органов животных. Хирурги медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете пересадили пациенту с мертвым мозгом почку свиньи. Донорский орган функционирует уже месяц, и ученые намерены продолжать наблюдения.

● В июне 2023 года в ЕС впервые ветер и солнце произвели больше электроэнергии, чем ископаемое топливо.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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