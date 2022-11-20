Новости из США. Главное к концу недели, 19 ноября 2022

* Министр обороны США Ллойд Остин выступил в субботу на конференции по безопасности в Галифаксе, в Канаде. Он, в частности сказал, что своим вторжением в Украину путин предлагает нам «увидеть возможный мир тирании и отсутствия установленного порядка, мир, в котором никто из нас не хотел бы жить, и это приглашение во все более небезопасный мир, над которым нависла тень распространения ядерного оружия». Остин сказал далее, что автократы по всему миру наблюдают за происходящим, «и они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им лицензию на их охоту», то есть на то, чтобы делать все, что они захотят.

«Намеренная жестокость России - это атака на наши общие ценности», - сказал Остин.

Помимо угрозы всей Европе, российское вторжение в Украину «разрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает всем нам безопасность», - заявил министр обороны США.

«Развязанная путиным война показывает всему миру опасность отсутствия мирового порядка. Это вызов безопасности начала 21 века. Он неотложный, он исторический, но мы собираемся его разрешить», - сказал Остин.

* В пятницу генеральный прокурор Мэррик Гарланд назначил специального прокурора для руководства расследованием двух уголовных дел, фигурантом которых является Трамп. Специальным прокурором стал бывший федеральный прокурор Джек Смит. Он работал в федеральной прокуратуре в Нью-Йорке, был федеральным прокурором в Теннеси, заведовал отделом в министерстве юстиции. В последнее время, до нового назначения в пятницу, работал специальным прокурором в международном трибунале в Гааге по расследованию военных преступлений совершенных в Косово.

Специальный прокурор Смит будет руководить расследованием двух дел. Первое - это расследование того, не происходило ли незаконное вмешательство физических или юридических лиц в процедуру передачу власти после президентских выборов 2020 года или в процедуру утверждения результатов голосования в коллегии выборщиков, проходившего 6 января 2021 года. Второе дел - это продолжающееся расследование нарушения закона о шпионаже (регламентирующего работу с секретными документами), закона о президентских документах, а также возможное препятствование этому расследованию. То есть, второе дело – это дело о похищении правительственных документов, в том числе совершенно секретных документов, оказавшихся вместо Национального Архива или соответствующих служб действующей администрации дома у Трампа в его поместье Мар-а-Лаго.

Генпрокурор Гарланд сделал следующее заявление, объявляя о назначении спецпрокурора:

«Исходя из последних событий, включая заявление бывшего президента о том, что он будет кандидатом в президенты на следующих выборах, и заявленное намерение действующего президента также стать кандидатом, я пришел к выводу, что назначение специального прокурора отвечает общественным интересам. Такое назначение подчеркивает приверженность министерства юстиции как к независимости, так и к ответственности в особо деликатных вопросах. Оно также позволяет прокурорам и следователям оперативно продолжать свою работу и принимать решения, неоспоримо руководствуясь только фактами и законом».

Специальный прокурор обладает независимостью в расследовании дел, предписанных приказом о его назначении. Он должен соблюдать все процессуальные нормы, но не находится под мелочным административным контролем министерства юстиции. Спецпрокурор наделен правом как непосредственно предъявлять обвинения подозреваемым в совершении расследуемых им преступлений или передавать материалы для предъявления обвинений в соответствующую окружную федеральную прокуратуру.

По окончании своей работы спецпрокурор должен представить отчет о своей работе генеральному прокурору.

* О результатах выборов.

- Осталось подвести итоги выборов в Палату Представителей в четырех округах. И для этого придется подсчитать все до одного голоса, а, возможно, и пересчитать, поскольку кандидаты набирают после обработки 97-99% бюллетеней практически одинаковое число голосов.

На данный момент республиканцы обеспечили себе 219 мест, а демократы – 212. Для контроля над Палатой нужно 218 мест.

В целом по стране за республиканских кандидатов в Палату Представителей было отдано больше голосов, чем за демократических – (50.8% - 47.6% - данные по 96% бюллетеней). Так что, если бы в США была пропорциональная система выборов в Палату Представителей, выборы принесли бы тот же результат.

- Подведены окончательные итоги всех губернаторских выборов (кроме выборов а Аляске), которые проходили в 36 штатах. Демократы отобрали у республиканцев 3 губернаторских кресла – в Аризоне, Мэриленде и Массачусетсе, а республиканцы у демократов – одно (в Неваде). У республиканцев сейчас 25 губернаторов, у демократов – 24. В Аляске скорее всего победит республиканец.

- 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат в Джорджии, однако независимо от его результатов контроль над Сенатом сохраняют демократы.

* В субботу новый владелец Твиттера Илон Маск выполнил свое обещание и восстановил аккаунт Трампа в Твиттере. Без комментариев.

* Хотя, как бы заранее, во вторник, 15 ноября, трижды пулитцеровский лауреат Томас Фридман написал в Нью-Йорк Таймс:

«Мы никогда, никогда не должны забывать о том ущербе, который Дональд Трамп и его циничные подражатели, последователи его культа и его усилители в средствах массовой информации нанесли репутации нашей демократии, благоговению перед ее институтами и единству нашего общества, совершив эту Большую Ложь».

«Я не думаю, что мы до конца понимаем, какой ущерб это нанесло нашей социальной структуре и политической системе. Это разорвало семьи на обедах в День благодарения. Это разрушило давние дружеские связи. Это разделило районы, городские советы, легислатуры штатов, родительские комитеты, советы директоров и медийные редакции. И это отвлекло всю нашу страну от работы по строительству государства у себя дома, сделав практически невозможным совместное большое и трудное дело».

«Это также дало возможность автократам, таким как Владимир путин в России и Си Цзиньпин в Китае, и фальшивым демократам, таким как Виктор Орбан в Венгрии, хвастаться тем, что их собственный народ никогда не будет беспокоиться о «хаосе», который приносит демократия и голосование на выборах.

Большой лжец Трамп и все мелкие лжецы, которые подхватили его аферу ради забавы и прибыли - особенно Руперт и Лахлан Мердок (владельцы телеканала Фокс – И.А.), Такер Карлсон, Шон Хэннити (ведущие телеканала Фокс – И.А.) и практически вся команда канала Фокс - нанесли неисчислимый ущерб нашей стране. Позор каждому из вас.

И теперь у Трампа хватает наглости, прогорклого бесстыдства стоять среди этого костра лжи, ненависти и разрушенных отношений, который он разжег, и заявлять, что он снова баллотируется в президенты?».

* Просто из чисто человеческих и человечных новостей. В субботу в Белом Доме состоялась свадебная церемония. Внучка Джо Байдена Наоми, старшая дочь его сына Хантера, вышла замуж. Счастья ей, и счастья всем добрым людям.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»