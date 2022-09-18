Новости из США. Пятница-суббота, 16-17 сентября 2022

* В пятницу министерство юстиции США подало апелляцию на решение окружной федеральной Айлин Кэннон о фактической остановке расследования уголовного дела о нарушении закона о шпионаже, закона о президентских документах и о препятствовании расследованию этих преступлений путем запрета федеральным прокурорам и ФБР доступа к секретным документам, изъятым при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго 8 августа до тех пор, пока документы не будут изучены назначенным судьей специальным мастером.

Апелляция подана в апелляционный суд 11-го территориального округа, находящийся в Атланте. Министерство юстиции заняло, по-видимому, самую разумную в данном случае позицию, не оспаривая решение судьи о назначении специального мастера, но требуя отмены запрета доступа прокуроров и ФБР к изъятым при обыске секретным документам и изъятия всех документов, на которых имеется гриф секретности, из рассмотрения специальным мастером.

В апелляционном заявлении, занимающем 29 страниц, в частности говорится:

«Хотя правительство считает, что окружной суд в корне ошибся при назначении специального мастера и вынесении судебного запрета, правительство просит приостановить действие только тех частей постановления, которые наносят наиболее серьезный и непосредственный ущерб правительству и общественности».

В заявлении министерства юстиции его просьба к апелляционному суду названа «скромной, но критически важной». Министерство юстиции также просит апелляционный суд рассмотреть его апелляцию в срочном порядке. «Правительство и общественность понесут непоправимый ущерб в отсутствие отсрочки поскольку усилия по полному пониманию последствий бессистемного хранения документов с грифом секретности не могут быть продолжены, если решение суда низшей инстанции не будет частично отменено», - говорится в заявлении министерства юстиции.

Кроме того, министерство юстиции отметило в заявлении, что «отказ агентам ФБР в доступе к документам неоправданно мешает» уголовному расследованию нарушения Закона о шпионаже и возможного препятствования этому расследованию.

* На уходящей неделе Белый Дом сообщил журналистам, что согласно отчету американской разведки начиная с 2014 года империя зла тайно перевела более $300 миллионов иностранным политическим партиям, чиновникам и политикам в более чем двух десятках стран на четырех континентах. Более того, могли осуществляться и другие тайные переводы денег, которые остались незамеченными.

«Россия руководствуется стремлением получить преимущества для конкретных политических партий и подорвать демократию во всех этих странах. Мы считаем, что одним из наиболее эффективных способов противодействия российскому скрытому влиянию является его разоблачение», - сказал представитель Белого Дома.

«Разведывательное сообщество США проводит закрытые брифинги для отдельных стран о российском тайном финансировании, направленном на их конкретную политическую среду. Мы сохраняем конфиденциальность этих брифингов, учитывая деликатность данных, и чтобы дать этим странам возможность в частном порядке повысить честность своих выборов», - сказал представитель Белого Дома.

* Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пат Райдер заявил в пятницу на брифинге, что две системы противовоздушной обороны NASAMS для Украины, заказанные Пентагоном у американской компании Raytheon, будут поставлены в Украину в течение ближайших двух месяцев.

Изготовление этих систем занимает время. Они были ранее заказаны и оплачены в рамках USAI – Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности. Бюджет в рамках этой программы позволяет Пентагону заказывать компаниям-производителям разработку и изготовление оружия, боеприпасов и оборонного оборудования для последующих его поставок в Украину.

В рамках USAI Пентагон заключил в конце августа еще один контракт на изготовление для Украины еще шести систем NASAMS, которые будут изготовлены и поставлены в течение ближайших двух лет.

* Пентагон объявил также, что 28 сентября в Брюсселе состоится встреча заместителей министров обороны по вооружениям и закупкам вооружений стран, входящих в Контактную группу «Рамштайн» по координации оказания военной помощи Украине. Встреча пройдет под председательством заместителя министра обороны США по закупкам вооружений Билла ЛаПланте.

Эта встреча будет иметь важнейшее значение для оказания Украине военной помощи, в особенности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. На ней заместители министров смогут согласовать, какие вооружения, в каких странах, в каких количествах могут быть произведены, чтобы обеспечить нужды Вооруженных Сил Украины. По словам Билла ЛаПлате, главная цель этой встречи – «мобилизовать глобальную оборонно-промышленную базу (для) продолжения поддержки Украины как сейчас, так и в будущем».

* Состоялся брифинг заместителя министра торговли США по контролю над экспортом Мэтью Аксельрода. Он, в частности, заявил:

«На мой взгляд, ни разу в истории экспортный контроль и его применение не были так важны, как сейчас, учитывая все, что происходит в мире, и особенно то, что происходит в связи с вторжением России в Украину. Я думаю, что это действительно выдвинуло на первый план то, насколько мощным инструментом является экспортный контроль».

«Только на примере России, в прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что из-за экспортного контроля, установленного Соединенными Штатами и 37 другими странами, Россия не может ремонтировать и восстанавливать свои танки и другое вооружение из-за отсутствия критически важных компонентов.

Объем коммерческих авиаперевозок в России и Беларуси сократился на 77%, и российским авиакомпаниям приходится разбирать на запчасти часть своего авиапарка, чтобы поддерживать работоспособность оставшихся самолетов. И сам Владимир путин признал, что введенные меры экспортного контроля и санкции привели Россию в «состояние беспорядка». И это воздействие было достигнуто только благодаря широким усилиям, а экспортный контроль и обеспечение соблюдения экспортных санкций - это действительно командная игра, и это было одной из тем этой недели - важность такого партнерства».

«Мы живем во все более взаимосвязанном мире, и этот взаимосвязанный мир требует взаимосвязанного ответа, взаимосвязанных действий, когда речь идет о предотвращении попадания самых чувствительных технологий и товаров в самые опасные руки».

Напомним, что в четверг США ввели новые санкции против более, чем 30 российский компаний и исследовательских институтов и ужесточили меры экспортного контроля, запретив экспорт в империю зла любых составляющих, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия, а также всего, что касается квантовых компьютеров и технологии квантовых вычислений.

* Координатор по стратегическим коммуникациям Совета Национальной Безопасности адмирал в отставке Джон Кирби заявил в пятницу на брифинге в Белом Доме, отвечая на вопрос об оценке успешности наступления Вооруженных Сил Украины и о том, как видится дальнейшее развитие военных действий:

«Президент говорил об этом много раз – в том числе в последние несколько дней. То, что украинцы смогли сделать за последнюю неделю на поле боя, особенно на севере, было впечатляющим - в этом нет сомнений.

Они сражаются уже семь месяцев и делают это храбро и умело. Они как наступают, так и обороняются, в зависимости от ситуации, времени и места.

И президент считает, что мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется, чтобы они достигли успеха на поле боя и успеха за столом переговоров, если и когда до этого дойдет дело.

Но только президент Зеленский может определить, когда наступит такой момент. И только президент Зеленский может определить успех или неудачу. Он – верховный главнокомандующий своими вооруженными силами; наша задача - поддерживать его.

И это делают не только Соединенные Штаты; это более 50 с лишним других стран».

- В ответ на просьбу прокомментировать недовольство по поводу действий путина, высказанное лидерами Китая и Индии на саммите в Узбекистане и о том, ослабевают или усиливаются связи путина с этими и другими странами, есть ли у него альянсы с ними:

«Я думаю, что называть отношения мистера путина альянсом, это расширение смысла слова «альянс» далеко-далеко за его пределы. Это не альянсы. И я думаю, то, что вы услышали в Узбекистане от лидеров Китая и Индии, свидетельствует о том, что у мистера путина не так много сочувствующих к тому, что он делает в Украине, и он только еще больше изолирует себя от международного сообщества.

Мы считаем, что сейчас не время вести с Россией обычные дела, учитывая то, что она делает в Украине. Опять же, посмотрите на то, что мы видим на снимках, полученных из Изюма. Я не знаю, как любой мировой лидер может, после того как увидел это, решить, что с Россией можно вести дела как обычно.

И я думаю, что вы начинаете видеть, как даже те страны, которые не были ярыми и яростными противниками его действий, начинают сомневаться в том, что он делает в Украине. И это справедливо, потому что то, что он делает - это просто жестокость. Это абсолютно безнравственно и жестоко. И я думаю, что остальному международному сообществу становится все более очевидно, на что способны мистер путин и его солдаты в самом худшем из возможных вариантов».

* В бюджет Украины перечислено $1.5 миллиарда финансовой помощи США. Этой последний из трех траншей помощи общим объемом $4.5 миллиардов. Безвозмездная помощь оказывается для поддержания бюджета Украины, в том числе для выплаты зарплат учителям и врачам, выплаты пенсий и пособий.

* В пятницу президент Джо Байден встретился в Белом Доме с родными удерживаемых кремлем в его застенках двух американских заложников – двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Бритни Грайнер и Пола Велана. Грайнер была арестована в России в начале февраля 2022 года по сфабрикованному обвинению в ввозе в страну наркотиков. Велан был арестован в России в 2018 году по сфабрикованному обвинению в шпионаже.

Около полутора месяцев назад США предложили России обменять их на Виктора Бута, находящегося с 2010 года в американской тюрьме. В 2012 году Бут был приговорен в США к 25 годам заключения за незаконную торговлю оружием.

Пока что, по словам американских официальных лиц, переговоры об обмене продолжаются, идут тяжело, и империя зла их всячески тормозит.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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