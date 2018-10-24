Новости Крымнаша. Выпуск #1437 «Загнанная в угол крыса начала торговаться»

1. Оккупанты приговорили Акрамжона Абдуллаева и Негматджона Исроилова к 15 и 16 годам лишения свободы за якобы причастность к “Хизб ут-Тахир”. Исроилов и Абдуллаев переехали из Киргизии в Севастополь на постоянное место жительство еще до российского вторжения. В середине августа 2016 года мужчин задержали и поместили в СИЗО Симферополя http://krymsos.com/ru/news/sud-rf-zasudiv-dvokh-zhiteliv-okupovanogo-krimu-do-15-i-16-rokiv-pozbavlennya-voli-za-nibito-prichetnosti-do-khizb-uttakhir/ (фото).

2. Оккупанты скармливают одноклеточным вот такую туфту. Оказывается, Росляков обожал украинскую Нацгвардию, оскорблял “героев наваросии”, а после смерти некий хакер удалил абсолютно всю информацию о Рослякове из соцсетей. Так удалил, что бедная ФСБ не может ничего восстановить. На самом же деле, Росляков был ярым сторонником путина и нацистских идей Кремля по расчленению Украины. Чем больше гэбня врет, тем больше закапывается в своей кровавой лжиhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1054464092138803201 (фото-скрин).

3. Оккупанты для отведения глаз уволили понаехавшего в Крым пропагандона Николая Долгачева, через которого ФСБ слила нарезки видео с Росляковым в колледже, которые вызвали еще больше уверенности в том, что отовсюду торчат уши ФСБ http://atr.ua/news/179273-rukovoditela-gtrk-tavrida-v-krymu-uvolili-posle-suzeta-pro-roslakova-smi (фото и видео).

4. Российская пропагандонша Ольга Скабеева прокомментировала инцидент с “включением в прямой эфир” телеканала “россия-1” ПОГИБШЕЙ во время теракта в Керчи Алины Керовой: “Давайте мы вам предоставим телефон (прим — погибшей), а вы свяжетесь с ней и поговорите”, — ответила на обвинения во лжи бездушная тварь https://www.youtube.com/watch?v=DvC35kbg69k (видео-шок).

5. В Керчи возобновил работу колледж, в котором был совершен теракт. Уже 22 студента из 900 решили забрать документы из политеха https://ru.krymr.com/a/news-napadenie-v-kerchi-22-semji-reshyli-perevesti-detej-iz-kolledzha/29559263.html . Вокруг колледжа оккупанты сегодня стянули спецназ в полной экипировке. Боятся, что мертвый Росляков вернется? https://www.youtube.com/watch?v=wkZRokZgf6M (видео).

6. Аксенов: “Охранять (прим — учебные заведения) должны аттестованные люди, обученные тому, что необходимо делать, с оружием”. Росляков как раз и был таким — аттестованным и обученным… ОККУПАНТАМИ https://kerch.fm/2018/10/23/rukovodstvo-kolledzha-predprinjalo-mery-k-sohraneniju-bezopasnosti-aksenov.html

7. В Симферопольском районе оккупанты провели среди детей соревнования по пулевой стрельбе “Меткий стрелок”. Соревнования прошли “при поддержке управления образования администрации Симферопольского района, войсковой части 46451, а также местного штаба ВВПОД Юнармия”. Участвовали дети в возрасте от 11 до 16 лет https://twitter.com/KrimRt/status/1054729994977665030 (фото).

8. Кажется, в Севастополе нашелся идеальный кандидат на юнармейскую смену в Артеке: “У нас рядом с домом футбольная площадка. Подросток несовершеннолетний стал угрожать расправой с ножом другому ребенку из-за того, что тот забил гол. Ребенок просит оружие для самообороны. Как защитить ребенка? Анонимно” https://twitter.com/SouthUkr/status/1054409533131538433 (скрин).

9. Завод “Крымский Титан” в оккупированном Армянске возобновил свою работуhttps://ru.krymr.com/a/news-zavod-krymskii-titan-vozobnovil-rabotu/29557632.html . Тем временем в городе: “Иду со школы и умираю. Хочется надеть противогаз, ей-Богу. В носоглотке печет невыносимо. Вывод один — никто ничего не решает. Все стало только хуже. Те, кому важно здоровье, просто должны уезжать отсюда. Другого выхода нет, как по мне”, “Для меня каждый выход из дома на улицу, как испытание, — выдержит мой организм сегодня химический воздушный коктейль или упаду где-то по дороге”https://twitter.com/KrimRt/status/1054405547724812290 (скрин).

10. Все жители Армянска и села Перекоп, в котором улицы совсем опустели, жалуются на ухудшение состояния здоровья, запах кислоты в воздухе и ржавчину с маслянистым налетом на предметах. Посмотрите сюжет с отравленного российскими оккупантами Севера Крыма https://www.youtube.com/watch?v=3h3QIi2oyy4 (видео).

11. Титан заработал — и сразу новости: “Вчера разговаривала с человеком, работающим на нашем заводе. Людей собирают небольшими группами и ‘убедительно так просят’, если вы звоните и жалуетесь на ‘выбросы’, то говорите при этом, что облако идет со стороны смежного государства. Каково, а? Лично мне уже все равно, кто виноват. Нужно что-то думать, как город и жителей спасать. А не продолжать свои жопы прикрывать. Все всё знают, ничего не делают. Кто виноват? ‘Конечно, соседи’”https://twitter.com/KrimRt/status/1054672562129498113 (скрин).

12. Оккупанты в Севастополе собираются вышвырнуть на улицу арендаторов торгового центра “Sea Mall”. Уже поданы иски о расторжении договора аренды в подконтрольные оккупантам “суды”. Уничтожение бизнеса в оккупированном городе продолжается https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/pravitelstvo-vyselyaet-seamall/

13. Жители Евпатории решили поговорить о процветании. Особо упоротые печально констатируют, что крайне глупо сравнивать с тем, что было до оккупации, т.к. сравнение не в пользу говени. Хотя в основном посте автор не сравнивал с тем, что было, а описал удручающую текущую ситуацию: “А почему никто не вспоминает про отжатые бизнесы у людей, про отжатые рынки, базы и парки аттракционов? Почему никто не пишет про инвест климат в Евпатории, когда за один раз налоги поднимают на 500%? Почему никто не вспоминает аферы со стройками, мойнаками и т.д.? Почему никто не пишет про Зенден, которые хотели сделать в городе крупное производство и открыто написали, что их кинули местные власти? Почему не вспоминаете про аферу с отжимом лечебного озера под застройку в Заозерном?? Примеров море!!! Вот это и есть настоящий инвестиционный климат! Именно на такие вещи смотрят люди перед тем, как решать, заходить работать в город или нет!!! Анонимно”. Комментарии: “Верно все автор написал!!!”, “Да, здесь написано конкретней некуда! И самое главное, все правда! Только дела до этого никому нет”, “А почему не пишут, что почти все одномоментно стали долбо@бами? И продолжают этим гордиться? И ведь чувствуют, ощущают, знают, но… гордятся”, “Меня вообще удивляет сравнение «до и после». По-моему, это всё глупо. ДО было другое государство, сейчас иное, и законы другие, и само правление. Поэтому нет никакого смысла в сравнении(” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1054710779453362177 (скрин).

14. Один из лучших травматологов Керчи, бывший т.н. “глава администрации” города при оккупантах Владимир Подлипенцев сообщил о том, что переехал в Новороссийск, где устроился работать в клинику. Обещает лечить керчан особенно заботливо… в Новороссийске. В Крыму же с медициной все хуже и хуже с каждым днем http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=77504

15. В Феодосии поговорили о медицине: “Привет, у нас есть врач фониатр? Анон”. Ответ: “Вот понаехавшие зазвездились. У нас к терапевту попасть — 7 кругов ада, а им фониатра подавай. Валите в свою Москву назад — там фониаторов ищите” https://twitter.com/KrimRt/status/1054667129943814144 (скрин).

16. В который раз убедился, что понаехам из “сверхдержавы” лучше держать рот закрытым — так они кажутся умнее! Вчера мне одна такая рассказывала, что “Киевская Русь — это россия”! Ужас, чему их там учат???????

P.S. Загнанная в угол крыса начала торговаться: “О Севастополе просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе россии”. Ответственно заявляю, что формально и юридически путин до и после 2014 года всегда был хйлом. И для справки: в 1954 году Севастополь не был отдельным образованием, и входил в состав Крымской области, а потому передавался Украине в удручающем состоянии в составе всей области, а не то, что путин чешет сейчас про “отдельные субъекты”. Севастополь стал городом республиканского подчинения аж в 1978 году, и прописали это в Конституции УССР, а не в Конституции РСФСР! Россия — олицетворение лжиhttps://ru.krymr.com/a/news-putin-sevastopol-uridicheski-vsegda-byl-v-sostave-rossii/29557952.html

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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