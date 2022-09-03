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Новости с временно оккупированных территорий из российских пабликов

Новости с временно оккупированных территорий из российских пабликов

Читая российские паблики, с новостями с временно оккупированных территорий, находишь прекрасные новости. Далее цитата россиян:

"В Запорожской области предполагаемый корректировщик ВСУ убил росгвардейца и ранил второго. Мужчина бросил в них гранату.

В ночь на 2 сентября в полицию запорожского Токмака (находится под контролем РФ) сообщили о неизвестном, который пытался попасть в один из домов и спрашивал код от домофона. Проверить его отправили оперуполномоченного из местного УВД, а также двух военнослужащих Росгвардии.

У дома они и впрямь нашли подозрительного мужчину. Полицейский и росгвардейцы побеседовали с незнакомцем, после чего он поднялся в квартиру и неожиданно для силовиков бросил в них гранату. Сотрудников Росгвардии сразу же ранило взрывом, а нападавший, воспользовавшись моментом, переместился в подвал и начал стрелять по полицейскому.

Ответным огнём тот ранил мужчину — тем временем к дому прибыл уже спецназ. Силовики оцепили дом, однако вместо нападавшего обнаружили внутри только следы крови. Что касается раненных, то их доставили в ЦРБ Токмака. Один из них сейчас находится в реанимации, а второго спасти не удалось."

В общем, нормальные новости. Тепер осталось русне как-то оправдаться и для этого придется вылумать новость, что они задержали или убили партизана, нашли и уничтожили там же штаб Азова. И там же одной гранатой взорвали 14 HIMARS. А по факту русня выгребла.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/19768

Новости портала «Весь Харьков»

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