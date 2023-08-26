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Окупанти панікують через повторну висадку українського десанту в Криму

Окупанти панікують через повторну висадку українського десанту в Криму

На території тимчасово окупованого Криму російські загарбники стривожено повідомляють про повторну висадку українського десанту, яка відбулася у західній частині півострова поблизу озера Донузлав.

У радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками України, російський окупант розповідає, що йдеться про населений пункт Новоозерне. “У кого єсть квадрокоптеры ― разрешили поднять с согласованием с “ракетосами”, со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, при нападении ― отражаем”, ― каже загарбник.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України може констатувати, що підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та зі злагодженістю.

Джерело: gur.gov.ua

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