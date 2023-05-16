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Он умрёт сегодня, двухсоттысячный двухсотый

Он умрёт сегодня, двухсоттысячный двухсотый

Возможно именно сейчас он уже истекает кровью, а возможно еще жив и не подозревает, какой важной вехой истории современной цивилизации ему предстоит стать.

Он сорвет растяжку, неудобно и не туда упадёт, и кусочки мгновенно разогревшегося металла порвут ноги. Или еле различимое жужжание мавика окончится падением самодельной пластиковой херовины, набитой шариками и пластидом.

Или приход стапятимиллиметровой болванки швырнет его об кирпичную стену временной базы. Или он сгорит, крича и кашляя, на очередной топливной базе, после пикирования начиненного взрывчаткой и китайскими деталями беспилотника.

Хрен его знает, о чем он будет думать и жалеть в последние секунды жизни. И успеют ли мелькнуть в голове кадры разодранных, изувеченных и гордых городов.

Я не знаю точно, как он погибнет, но я абсолютно уверен, что это произойдёт именно сегодня, чтобы завтра вся огромная и прекрасная страна увидела его смерть в цифрах зелёной картинки Генштаба: двухсоттысячный погибший враг. Очередной. Юбилейный, зеленой мертвой вехой отделяющий всё их прошлое - от нашего будущего.

Давай вже быстрей, с%ка.

Он умрёт сегодня, двухсоттысячный двухсотый

Джерело: facebook.com

Автор: Мартин Брест

Інфографіку взяв у t.me/gistapapapa

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