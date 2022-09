Оперативна інформація станом 18.00 03.09.2022 щодо російського вторгнення

Триває сто дев’яносто друга доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Тривають наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник активно застосовує засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог активних бойових дій не проводив.

Протягом поточної доби завдано 8 ракетних та понад 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждала інфраструктура населених пунктів Перемога, Гусарівка, Білогір’я, Пришиб, Времівка, Полтавка, Зайцеве, Білогорівка, Яковлівка, Водяне. Активно веде розвідку із застосуванням БпЛА.

Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Дніпро та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей. Крім того, державним компаніям російської федерації доведено нові норми підбору «добровольців» на війну. Так, компанія «российские железные дороги» отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів на короткостроковий контракт.

Також, зберігається подальша загроза систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Збройні сили республіки білорусь в рамках підготовки до командно-штабних навчань проводять перевірку готовності польових систем зв’язку.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - трьох населених пунктів у Чернігівській та одного в Сумській областях;

на Харківському напрямку - районів населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришиб, Гусарівка, Норцівка;

на Слов’янському напрямку - Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха;

на Краматорському напрямку - Богородичне, Райгородок, Сіверськ;

на Бахмутському напрямку - Зайцеве, Кодема, Весела Долина, Бахмутське, Соледар, Бахмут;

на Авдіївському напрямку - Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське;

на Новопавлівському напрямку - Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Парасковіївка, Золота Нива;

на Запорізькому напрямку - Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль Времівка, та інших;

на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку з активним застосуванням БпЛА, загалом - понад 30 вильотів.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої Держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація здійснила понад 5 ударів в ході яких було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділами протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищено один вертоліт, три БпЛА та п’ять крилатих ракет “Калібр”.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Нанесено ураження по трьом пунктах управління. Знищено один об’єкт розміщення особового складу противника. Так, в зону ураження потрапив підрозділ російських спецпризначенців. Інформація щодо втрат уточняється. Також, знищено техніку радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів, чим значно знижено можливості противника щодо ведення наступальних дій.

Здатність перемагати – дух нашої нації! Робимо перемогу разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

