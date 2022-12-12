Оперативна інформація станом на 18.00 12.12.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває двісті дев’яносто друга доба російського широкомасштабного вторгнення.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

Протягом доби окупанти завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах. За добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах майже двадцяти населених пунктів. Зокрема це Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр та Дружба на Донеччині.

На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Залізне, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно райони Вугледару, Богоявленки, Новоукраїнки та Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження по Времівці на Донеччині та Зеленому Полю, Новополю, Новодарівці, Малинівці, Гуляйполю, Дорожнянці, Гуляйпілському, Чарівному, Білогір’ю, Малій Токмачці та Оріхову Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Херсонської області та міста Херсон, є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура.

Російські окупанти продовжують грабувати об’єкти цивільної інфраструктури на тимчасово захопленій території Херсонської області. Так, станом на 11 грудня поточного року, із населеного пункту Рубанівка було вивезено устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств.

У Міжводному та Чорноморському, що у Криму, російська окупаційна влада активізувала адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи.

Противник продовжує зазнавати втрат. У місцевій лікарні Кремінної Луганської області знаходиться понад 100 військовослужбовців противника з пораненнями різного ступеня важкості.

З метою поповнення втрат в живій силі та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу за мобілізацією призивають жінок. 28 осіб жіночої статі вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.

Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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