Оперативна інформація станом на 18.00 20.09.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває двісті дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Внаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. В населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали.

Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та різнокаліберної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області та Нововасилівка і Рясне Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ а Кам’янка;

на Краматорському напрямку – Ярова, Пришиб, Донецьке, Серебрянка, Щурове, Райгородок, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське;

на Запорізькому напрямку – Новосілка, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське, Залізничне, Гуляйполе, Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Малі Щербаки, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів. Зокрема, Високопілля, Миролюбівка, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Широке, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зазнавати значних втрат. Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Крім того, з території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1 армійського корпусу збройних сил російської федерації. Кількість уточнюється.

Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації, військово-політичним керівництвом російської федерації прийнято рішення щодо виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшої підготовки до перекидання на територію України.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та одну позицію зенітного ракетного комплексу. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об’єктах противника. Зокрема, по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються.

Згуртовані ми непереможні! Наближаємо перемогу разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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