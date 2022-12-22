Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:15
Просмотров: 133

Оперативна інформація станом на 18.00 22.12.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 18.00 22.12.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває триста друга доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень ворог обстріляв Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював Верхньокам’янське, Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Олександро-Шультине, Курдюмівку, Озарянівку та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вргневого ураження зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по районах Времівки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара та Микільського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Шкоди зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них - Новопіль Донецької області; Степове, Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка і Дорожнянка Запорізької області; Марганець на Дніпропетровщині та Новодмитрівка, Качкарівка, Херсон, Інженерне і Львове Херсонської області. Вночі противник також завдав ракетного удару по місту Очаків Миколаївської області.

20 грудня цього року Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами.

За уточненою інформацією, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 - пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили противника.

Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Конгресмени після виступу Володимира Зеленського
Сегодня 09:55    281
Эшелон с танками ВС РФ, который 20 декабря приехал в Лунинец, постоял и поехал назад
Сегодня 09:44    273
Санкции таки работают!
Сегодня 09:32    246
22 грудня 1917 року Центральна Рада прийняла закон про утворення Головної скарбниці УНР та Українського державного банку
Сегодня 09:21    129
Ущерб инфраструктуры Украины от российского вторжения уже составляет более 135 млрд долларов
Сегодня 09:10    132
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 22 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 09:06    133
Соагрессор у последней черты
Сегодня 08:59    201
Є 100 400!!! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно
Сегодня 08:58    141
Макрон снова настаивает на гарантиях безопасности для россии
Сегодня 08:48    170
21 грудня 1988 року відбувся перший політ найбільшого в світі транспортного літака Ан-225 «Мрія»
Сегодня 08:38    128
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 