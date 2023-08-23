Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:04
Просмотров: 47

В Тверской области рф разбился самолет Пригожина

В Тверской области рф разбился самолет Пригожина

В Тверской области рф разбился бизнес-джет Embraer, зарегистрированный на главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина — Baza.

Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, на борту находились семь человек. Baza пишет, что погибли три человека, Mash утверждает, что погибших четверо.

На одном из фото обломков Embraer Legacy 600 можно заметить бортовой номер RA-02795. По нему удалось установить владельца.

Сам Пригожин недавно опубликовал видеообращение, в котором утверждал, что находится в Африке.

UPD// В МЧС россии заявили, что в авиакатастрофе погибли десять человек.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Джерело: https://t.me/znua_live/108841

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 23.08.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 19:55    43
З України до Великої Британії намагалися незаконно вивезти рідкісні артефакти часів Київської Русі та Римської імперії
Сегодня 09:57    141
Федерация работодателей призвала ООН и США помочь с разблокировкой украинских портов для всех видов продукции
Сегодня 09:45    129
кремль пытается расшатать политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине
Сегодня 09:33    99
У Києві військком погрожував чоловіку пістолетом, намагаючись вручити повістку.
Сегодня 09:21    117
Що пригожин забув в Африці та чого коштуватиме африканцям дружба з «русо-вагнерівцями»
Сегодня 09:10    126
Є два рішення ВАКС, які стосуються санкційного механізму
Сегодня 08:59    92
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поїде до Росії, щоб зустрітися там із диктатором Володимиром Путіним
Сегодня 08:48    111
Харківщина, 23 серпня
Сегодня 08:40    96
росіяни повертають тіла українських військових, які вважалися полоненими
Сегодня 08:38    116
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 