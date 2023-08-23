В Тверской области рф разбился самолет Пригожина

В Тверской области рф разбился бизнес-джет Embraer, зарегистрированный на главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина — Baza.

Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, на борту находились семь человек. Baza пишет, что погибли три человека, Mash утверждает, что погибших четверо.

На одном из фото обломков Embraer Legacy 600 можно заметить бортовой номер RA-02795. По нему удалось установить владельца.

Сам Пригожин недавно опубликовал видеообращение, в котором утверждал, что находится в Африке.

UPD// В МЧС россии заявили, что в авиакатастрофе погибли десять человек.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Джерело: https://t.me/znua_live/108841

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