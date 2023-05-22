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П’ять головних кроків: як діяти, якщо вкрали телефон

П’ять головних кроків: як діяти, якщо вкрали телефон

Кожна людина може стати жертвою грабіжників або шахраїв, та втратити кошти або цінні речі. Якщо біда вже сталося і телефон вкрали – треба зробити п’ять простих кроків, щоб максимально зменшити шкоду для себе.

В Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації пояснили, що треба зробити в першу чергу, якщо у вас вкрали телефон.

● Заблокуйте SIM-картку

Повідомте про викрадення своєму оператору, щоб він заблокував SIM-картку.

● Київстар: можна надати інформацію оператору за номерами 466 (всередині мережі Київстар) або 0800-300-466 з інших номерів.

● Vodafone: необхідно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 (безкоштовно з номера Vodafone Україна) чи 0 800 400 222 (безкоштовно з усіх мереж в Україні).

● lifecell: можна зателефонувати до інформаційно-консультаційного центру за номером 5433 (безкоштовно з будь-якого номера lifecell) або 0 800 20 5433 (безкоштовно зі стаціонарних номерів). Або ж скористатися системою самообслуговування «Мій lifecell» чи звернутися в центр обслуговування абонентів.

Зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію, наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо.

● Змініть паролі

Змініть, за можливості, паролі до всіх своїх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, «Дія» та інші) через інший пристрій.

● Заблокуйте банківські картки

Заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього зверніться на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.

● Повідомте у поліцію

Обов’язково зверніться з відповідною заявою про крадіжку телефона до поліції.

● Проінформуйте друзів

Попередьте друзів, що втратили телефон: перестрахуйтеся на той випадок, якщо зловмисники від вашого імені почнуть просити гроші.

Усім користувачам смартфонів не зайвим буде також подбати і про превентивні заходи, які полегшать ваше життя у випадку втрати смартфону:

● Знайдіть PUK-код від SIM-картки.

● Запишіть у надійному місці IMEI телефону.

● В облікових записах, де можливо, встановіть резервний номер телефону для відновлення.

● Не забувайте створювати резервні копії усіх важливих даних.

● Зберігайте номери важливих контактів не тільки у телефонній книзі.

Джерело: zn.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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