П’ять головних кроків: як діяти, якщо вкрали телефон
Кожна людина може стати жертвою грабіжників або шахраїв, та втратити кошти або цінні речі. Якщо біда вже сталося і телефон вкрали – треба зробити п’ять простих кроків, щоб максимально зменшити шкоду для себе.
В Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації пояснили, що треба зробити в першу чергу, якщо у вас вкрали телефон.
● Заблокуйте SIM-картку
Повідомте про викрадення своєму оператору, щоб він заблокував SIM-картку.
● Київстар: можна надати інформацію оператору за номерами 466 (всередині мережі Київстар) або 0800-300-466 з інших номерів.
● Vodafone: необхідно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 (безкоштовно з номера Vodafone Україна) чи 0 800 400 222 (безкоштовно з усіх мереж в Україні).
● lifecell: можна зателефонувати до інформаційно-консультаційного центру за номером 5433 (безкоштовно з будь-якого номера lifecell) або 0 800 20 5433 (безкоштовно зі стаціонарних номерів). Або ж скористатися системою самообслуговування «Мій lifecell» чи звернутися в центр обслуговування абонентів.
Зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію, наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо.
● Змініть паролі
Змініть, за можливості, паролі до всіх своїх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, «Дія» та інші) через інший пристрій.
● Заблокуйте банківські картки
Заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього зверніться на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.
● Повідомте у поліцію
Обов’язково зверніться з відповідною заявою про крадіжку телефона до поліції.
● Проінформуйте друзів
Попередьте друзів, що втратили телефон: перестрахуйтеся на той випадок, якщо зловмисники від вашого імені почнуть просити гроші.
Усім користувачам смартфонів не зайвим буде також подбати і про превентивні заходи, які полегшать ваше життя у випадку втрати смартфону:
● Знайдіть PUK-код від SIM-картки.
● Запишіть у надійному місці IMEI телефону.
● В облікових записах, де можливо, встановіть резервний номер телефону для відновлення.
● Не забувайте створювати резервні копії усіх важливих даних.
● Зберігайте номери важливих контактів не тільки у телефонній книзі.
Джерело: zn.ua