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Под Харьковом может появиться улица с очень длинным названием

Под Харьковом может появиться улица с очень длинным названием

Активисты требуют переименовать улицу Колхозную в Валках. Как сообщили в телеграмм-канале "Декоммунизация. Украина", улицу предлагают назвать в честь Валковского антибольшевистского восстания.

По мнению представителей Института национальной памяти, в названии улицы содержится символика коммунистического тоталитарного режима. Также в Институте нацпамяти отметили, что направят письмо в Валковский городской совет о необходимости переименования данного топонимического объекта.

Активисты телеграмм-канала "Декоммунизация. Украина" добавили, что будут лоббировать вопрос переименования улицы Колхозной в честь Валковского антибольшевистского восстания.

К слову, в селе Минковка Валковского района Харьковской области бюст Чапаева переделали в бюст казака Мина, который считается основателем села.

Активисты также требуют в рамках декоммунизации переименовать в пгт Ковяги Валковского района – улицы Чапаева, Энгельса, Демьяна Бедного и площадь Октябрьскую. В Валковской ОТГ была создана временная комиссия, на которой рассматривался вопрос переименования топонимов. Большинство членов комиссии проголосовали против переименования. Однако декоммунизаторы высказали уверенность, что "оккупационные топонимы" будут переименованы.

Напомним, в Харькове предлагают снести бюст писателя Николая Островского, расположенный у библиотеки на улице Чернышевской, 15. Активисты включили данный памятник в список топонимических и других объектов, которые должны быть переименованы или уничтожены согласно закону о декоммунизации. Всего в данный список вошли 8 топонимических и свыше 60 других объектов.

А в селе Крысино Богодуховского района отказались переименовывать улицу, названную в честь советского разведчика Николая Кузнецова. В письме от Богодуховской райгосадминистрации указано, что вопрос о переименовании обсудили громадой села и приняли решение не переименовывать улицу. В письме было указано, что с фамилией "Кузнецов" в Украине есть много выдающихся людей, которые принимают активное участие в жизни страны.

Источник: sq.com.ua

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