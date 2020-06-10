Происшествия
Перейти к списку новостей
10.06.2020 19:20
Просмотров: 273

Подозрение COVID-19: в Харькове закрыли детский сад

Сплошная тишина и ни одного ребенка на территории детского сада. Вход в помещение детского сада № 108 по улице Дружбы Народов - запрещен. Детсад закрыли из-за подозрения на СOVID-19, рассказывают в горсовете. Пенсионерка Тамара, что живет в доме рядом? говорит - удивилась, что малышей и родителей утром здесь не было, ведь в июне детсад заработал снова после ослабления карантина.

Тамара, жительница дома по-соседству:

Я вижу, шо деток немає, а потом внучка, она взросла, дивиться. Каже: "послушай, бабушка, садік не робе". Ну, если подтвердится, то ж ходили без масок, маски у кармані носимо, а так, хто його зна, якщо подтвердиться действительно, то може надо буде опять і з масками ходити.

Жители соседних домов отмечают, ждут детальной информации о ситуации в детском саду и переживают не только относительно вируса, но и по поводу неудобств из-за закрытия: некоторым родителям не с кем оставить ребенка, пока взрослые на работе.

Александр, житель дома по-соседству:

Насколько соответствует действительности, неизвестно. Будем ждать, нужно день-два, чтобы прошло. А потом делать выводы. Люди будут здесь недовольны, потому что не смогут ходить на работу.

В департаменте образования Харьковского городского совета подчеркивают - рядом расположены 3 дошкольных учреждения, следовательно временно родители смогут водить детей туда. Или, по возможности, остаться с ними дома. Закрыли детский сад чтобы перестраховаться, отмечает директор департамента Ольга Деменко. СOVID-19 подозревают у родственника одной из работниц учреждения, yj она с детьми не контактировала. Сотрудники детсада будут находиться в ближайшее время на самоизоляции, сообщили в мэрии.

Когда заведение заработает, чтобы в нем было безопасно малышам, будет зависеть от результатов анализов на коронавирус у человека с подозрением и контактных лиц. По состоянию на сейчас диагноз СOVID-19 не проверено ни у воспитанников, ни у работников и родителей.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Как до коронавируса. Футбол с полной трибуной ультрас
10.06.2020 17:00    156
Россия и Китай - главные дезинформаторы о COVID-19 в мире
10.06.2020 15:25    210
На Салтовке закрыли детсад: у мужа одной из работниц подозревают коронавирус
10.06.2020 12:27    343
В Харьковской области еще у 34-х человек подтвержден коронавирус
10.06.2020 11:51    308
Минздрав изменил правила выписки пациентов, что переболели COVID-19
10.06.2020 11:14    212
В Украине COVID-19 выявили еще у 525 пациентов
10.06.2020 10:09    145
На Харьковщине 18 новых случаев коронавируса и две смерти от этой болезни
09.06.2020 15:14    355
Из-за коронавируса мировая экономика просядет более чем на 5%
09.06.2020 12:24    116
В ВОЗ заявили, что бессимптомные пациенты с коронавирусом редко могут заражать других
09.06.2020 10:36    183
В Украине количество заболевших на коронавирус приближается к 28 тысячам
09.06.2020 10:10    89
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 