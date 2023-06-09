Итальянская La Repubblica: Эцио Амато, начальник Испрского района чрезвычайных экологических ситуаций на море: «Разлив нефти и химических реагентов после разрушения Каховской плотины также может иметь серьезные последствия в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

(https://www.repubblica.it/esteri/2023/06/08/news/sversamento_petrolio_emergenza_ambiente-403590073/)

«Масштабы бедствия мы поймем позже, но если нефть достигнет Черного моря, есть риск сильных долгосрочных последствий, таких как появление форм рака и генетических мутаций у многих видов животных».

Сейчас огромная территория к югу от взорванной плотины затоплена водами Днепра и насыщается бензином, соляркой, пестицидами и смазочными материалами. Вся эта загрязнённая масса движется к морю. И никто не может ничего сделать: Чёрное море заминировано.

В обычных условиях крупные нефтяные поля можно локализовать и ликвидировать, но не в данном случае – из-за мин.

Есть опасность того, что загрязнены будут турецкое и европейское побережья. Последствия СВО распространяются подобно чуме.

#экология #военные_преступления #Россия

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18225

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