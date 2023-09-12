Продвижение ВСУ "неожиданными ударами с разных сторон" продолжается

Как только РФ более-менее стабилизирует линию прорыва, ВСУ наносят молниеносный удар в другой части фронта, вынуждая российские войска реализовывать передвижение "караванами" по всей "военной карусели".

В результате постоянных перебросок и неожиданных ударов ВС РФ вообще не понимают, какой военный потенциал необходимо концентрировать на каждой из линий наибольшей уязвимости.

Такое положение приводит к хаотичным отступлениям, сопровождаемым самострелом своих.

Фактически, тенденция "резких порезов со всех сторон" заставляет Россию периодически бить и по своим группировкам, поскольку россияне не имеют точной информации относительно того, кто и где атакует, и кто и где - отступает.

Таким образом, логистические проблемы с учётом постоянной необходимости перебрасывать войска по разным участкам Юга приводит к логистическому и тактическому коллапсу, уменьшающему военный потенциал выстроенных линий обороны втрое.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8147

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