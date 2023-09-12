Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:37
Просмотров: 57

Продвижение ВСУ "неожиданными ударами с разных сторон" продолжается

Продвижение ВСУ неожиданными ударами с разных сторон продолжается

Продвижение ВСУ неожиданными ударами с разных сторон продолжается

Как только РФ более-менее стабилизирует линию прорыва, ВСУ наносят молниеносный удар в другой части фронта, вынуждая российские войска реализовывать передвижение "караванами" по всей "военной карусели".

В результате постоянных перебросок и неожиданных ударов ВС РФ вообще не понимают, какой военный потенциал необходимо концентрировать на каждой из линий наибольшей уязвимости.

Такое положение приводит к хаотичным отступлениям, сопровождаемым самострелом своих.

Фактически, тенденция "резких порезов со всех сторон" заставляет Россию периодически бить и по своим группировкам, поскольку россияне не имеют точной информации относительно того, кто и где атакует, и кто и где - отступает.

Таким образом, логистические проблемы с учётом постоянной необходимости перебрасывать войска по разным участкам Юга приводит к логистическому и тактическому коллапсу, уменьшающему военный потенциал выстроенных линий обороны втрое.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8147

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Фірташівського менеджера Сивака оголосили у міжнародний розшук
Сегодня 08:48    47
Виступ китайської співачки у Маріупольському драмтеатрі – аморальний
Сегодня 08:25    65
Харківщина, 12 вересня
Сегодня 08:24    57
У Мінфіні прогнозують долар по 41,4 грн наступного року.
Сегодня 08:16    60
«Завозят без ничего…, воды вообще нету, еды вообще нет» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:06    77
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 вересня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:00    67
Завершено слідство у справі стосовно судді Приморського райсуду м. Одеси
Сегодня 07:56    69
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно
Сегодня 07:54    77
Україна та Німеччина планують побудувати вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС
Сегодня 07:47    78
ДБР викрило роботу «детективного агентства», яке торгувало інформацією із державних баз даних
Сегодня 07:40    78
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 